Icardi torna a San Siro: per lui accoglienza speciale

Dopo il rientro con gol e vittoria a Genova, Mauro Icardi si prepara a riabbracciare San Siro, dove domenica è in programma la delicatissima sfida in chiave Champions League con l’Atalanta. Ma come verrà accolto il bomber argentino dal pubblico del Meazza? La questione Icardi ha diviso il tifo nerazzurro in due fazioni, in quella dei colpevolisti che chiedono l’addio dell’argentino a fine stagione ci sono gli ultrà, che già mercoledì al Ferraris hanno manifestato la loro ostilità all’ormai ex capitano. Prima della partita i tifosi della Curva Nordpubblicarono un durissimo comunicato di accuse a Icardi e a Wanda Nara, poi durante la gara il giocatore è stato pesantemente insultato dagli ultrà, nonostante il gol e l’assist nel 4-0 al Genoa.

E A SAN SIRO? Tutto fa pensare che la Curva Nord proseguirà nella sua protesta anche domenica a San Siro, anzi al Meazza la contestazione a Icardi potrebbe assumere toni anche più aspri. Il tutto in una partita dall’importanza fondamentale: con una vittoria, infatti, l’Inter potrebbe portarsi a +8 sull’Atalanta, ipotecando la qualificazione alla Champions con 7 turni d’anticipo sulla fine del campionato. Per questo motivo sono molti i tifosi nerazzurri che stanno provando a convincere gli ultrà a rinunciare alla contestazione, per il bene dell’Inter.

GUERRA SUI SOCIAL. Nei commenti alle pagine Facebook appartenenti alla tifoseria interista la spaccatura emerge chiaramente, con alcuni supporter che chiedono la “grazia” per Icardi e altri che, invece, confermano di voler continuare nella loro protesta nei confronti dell’argentino. “Icardi è un mercenario e basta”, scrive Roberto, “È un patrimonio dell’Inter e va tutelato”, risponde Ivan. E, come loro, sono centinaia i tifosi a dividersi sul web. La questione Icardi sarà anche stata risolta all’interno dell’Inter, ma la ferita nel pubblico nerazzurro è ancora aperta.

SPORTEVAI | 05-04-2019 11:47