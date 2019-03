Icardi, Var e la Juventus: De Laurentiis ne ha per tutti

Non c’è Napoli-Juventus senza una sana tensione della vigilia. Così, sebbene l’attesa per la sfida del San Paolo sia ammortizzata dai 13 punti di ritardo che la squadra di Ancelotti accusa da quella di Allegri, il ricordo del testa a testa per lo scudetto dello scorso anno è ancora vivo nelle menti dei tifosi e di chi lo ha vissuto da vicinissimo.

Come Aurelio De Laurentiis, che in una lunga intervista concessa al 'Corriere dello Sport' ha parlato di tutto, dalla rivalità con i bianconeri fino al mercato, partendo però proprio dalla ferita della scorsa primavera, per finire a parlare di arbitri e Var: “Le ferite, quando sono profonde, restano nell’anima e non nella carne. E quella è aperta e lo resterà per un po’, penso. Che gatta ci covi, sulla conduzione dei campionati, è un sospetto di parecchi, mica il mio. E che ciò sia un male comune diffuso in altri tornei, è un fatto. Però vorrei fosse chiaro un aspetto: il Var è stato istituito per evitare errori arbitrali. E se non viene usato con coscienza, pensar male è inevitabile. E di dubbi ne ho avuti tanti nella passata stagione. Comunque prima o poi ci toglieremo anche la soddisfazione dello scudetto".

Passando al mercato, e restando ai ricordi, De Laurentiis ha parlato della possibilità di portare a Napoli Mauro Icardi, trattato nell’estate 2017. Un’ipotesi che non tornerà di moda: “Certe cotte hanno un loro momento. Da ragazzi è successo a tutti, senti pulsare il cuore d’estate poi torni a scuola, rivedi quella compagna di classe, e ci sorridi su. Difficile si riproducano sentimenti e situazioni, non facciamo collezione di numeri 9”.

Anche Max Allegri ha sfiorato la panchina del Napoli, dopo essere stato in azzurro da giocatore a fine anni ’90: "Quando lo chiamai, era ancora impegnato. E quando si liberò, io avevo già stretto la mano a Benitez. Però chapeau per tutto quello che ha saputo fare, per i trofei vinti, per la capacità di essere sempre padrone delle varie situazioni. Non so se abbia qualcosa in comune con Carlo, certamente sono diversi nella loro espressione calcistica: con Ancelotti ci si diverte di più, mentre Allegri mi pare abbia l’ossessione del risultato. Se Ancelotti restasse qui per sempre mi farebbe il regalo più bello della mia vita".

