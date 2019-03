Icardi verso la Juventus: l'Inter individua due sostituti di lusso

Prende quota lo scambio di punte tra Juventus e Inter, che vedrebbe il bomber ribelle Mauro Icardi trasferirsi a Torino e Paulo Dybala vestire il nerazzurro. Nonostante le parole di Marotta il futuro dell'ex capitano del Biscione è sempre più lontano da Milano, e l'ottima prestazione di Lautaro Martinez nel derby è un altro segnale che l'esperienza interista di Maurito è ormai al capolinea.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter vorrebbe affiancare al Toro proprio Dybala, che arriverebbe grazie allo scambio stellare: per i dirigenti nerazzurri la Joya sarebbe il compagno di reparto ideale. E la Juventus è pronta a tornare su Icardi, che in caso di partenza di Mandzukic potrebbe prendere il posto del croato al fianco di CR7. La volontà di concludere lo scambio è quindi presente in entrambi i club, consapevoli che l'operazione permetterebbe di registrare una forte plusvalenza.

Ma l'Inter non si ferma qui: sempre secondo la rosea sono febbrili i contatti con la Roma per il centravanti in uscita dai giallorossi, Edin Dzeko. Il bomber bosniaco, 33 anni, in scadenza nel 2020, sarebbe valutato come profilo ideale per sostituire Icardi. L'ostacolo resta la valutazione del giocatore da parte della Roma, ritenuta ancora troppo alta: i capitolini chiedono 30 milioni di euro per il suo cartellino.

Queste le ultime parole di Marotta su Icardi: "Con lui ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia, ora spero che la situazione con lui si possa sistemare al più presto. La nostra non è una punizione, serve per far crescere e far diventare migliori i ragazzi. Così va interpretato il nostro provvedimento. Lui è un bravo ragazzo che ha fatto tanto e potrà ancora dare tanto all'Inter. Spero di riuscire a ricomporre il prima possibile la situazione creatasi. Purtroppo è alle prese con questo problema al ginocchio e mi auguro che quando finirà la terapia riabilitativa possa tornare in gruppo. Questo è il mio auspicio".

SPORTAL.IT | 19-03-2019 10:05