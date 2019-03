Icardi verso l'operazione: "E' l'ultima volta che parlo con voi"

Mauro Icardi sente ancora male al ginocchio ed è sempre più deciso ad operarsi per risolvere il problema. L’idea dell’attaccante dell’Inter è quella di effettuare l’intervento di pulizia per farsi trovare come nuovo in vista della prossima stagione, che sia nel club nerazzurro o in un’altra squadra. La punta argentina cercherà un ultimo confronto con Steven Zhang ma la distanza tra le parti sembra ormai incolmabile.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera il giocatore ha avuto un confronto lunedì con Spalletti e il medico Corsini, in cui “ha negato la la disponibilità ad allenarsi in gruppo e ha ottenuto il permesso di continuare la fisioterapia per l’infiammazione al ginocchio sino alla sosta di marzo”. Inoltre l’incontro sarebbe finito con una frase gelida: “Questa è l’ultima volta in cui parlo con voi”.

Se fino ad alcuni giorni fa parte dei tifosi era ancora con il bomber nerazzurro, dopo l’ultimo no la condanna sembra praticamente unanime, e sui social si è scatenato un coro di sdegno nei confronti del giocatore. E c’è chi chiede che la società lo blocchi, da separato in casa, fino al 2021, quando terminerà il suo contratto con il club meneghino.

In questo clima infuocato l’attaccante argentino vuole dunque un colloquio con il presidente Zhang, che però ha rimandato tutto a dopo il derby di Milano. Il giocatore contina a sospettare che la società abbia già deciso di venderlo e fa del discorso della fascia un punto d’onore. Secondo la rosea il club sembra ora quasi rassegnato a tenerlo da separato in casa fino al termine della stagione. Poi dipenderà dalle offerte che arriveranno per Maurito: in caso non arrivassero proposte soddisfacenti, la società potrebbe davvero bloccarlo per un altro anno e la vicenda potrebbe finire in tribunale.

SPORTAL.IT | 05-03-2019 12:10