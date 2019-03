Icardi via dall'Inter, ecco cosa dicono le quote

In questo periodo in casa Inter è praticamente impossibile non parlare della situazione riguardante Mauro Icardi. Tutto sembra ruotare attorno a questo, perché sta influenzando in maniera indiretta anche il lato tecnico della compagine di Luciano Spalletti. Icardi ha dettato le sue condizioni per un suo ritorno in allenamento e soprattutto in campo, ma stando a quanto suggeriscono le quote la sua permanenza nel club nerazzurro è veramente improbabile.

Bookmakers decisi – L’addio in estate seppur non scontatissimo sembra l’esito previsto dalle quote, che pagano la separazione fra Maurito e l’Inter a 1,45 (la permanenza è invece pagata a 2,50). Per dirla con delle percentuali significa che c’è più del 60% di chance che il numero nove vesta un’altra maglia nella prossima stagione sportiva. Ma nel caso andasse proprio così, quale sarebbe la destinazione? Secondo le quote la prima scelta rimane la Juventus: un suo passaggio ai bianconeri viene quotato 3,50, a 6,50 c’è invece il Real Madrid, mentre il Napoli è a 10,00.

I dubbi di Spalletti – Chi rimane nel limbo è l’allenatore interista, che deve fronteggiare una vera e propria emergenza in attacco. Keità non è ancora pronto a scendere in campo, quindi l’unica alternativa è Lautaro Martinez (che tra l’altro sarà anche squalificato per la gara di ritorno con l’Eintracht Francoforte in Europa League) con Ranocchia a fare da centravanti di riserva. Il tutto con l’incombere di una delle partite più importanti dell’anno, il derby contro il Milan di domenica 17 marzo.

SPORTEVAI | 09-03-2019 13:00