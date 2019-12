Icardi, Wanda Nara avverte l'Inter e manda un messaggio alla Juve

Mauro Icardi continua a segnare a raffica con il Paris Saint Germain, sono 13 gol in 16 partite tra campionato e Champions League, ma il riscatto del bomber argentino da parte del club francese è tutt’altro che scontato. Lo dice Wanda Nara, che a Verissimo torna a parlare del futuro di suo marito: “Io vivo ancora a Milano. Vediamo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro. L’ultimo giorno di calciomercato è arrivata questa opzione del PSG alla quale abbiamo subito detto sì perché sapevamo che sarebbe stata un gran successo per lui. Il destino, però, non so dove ci porterà“.

Sul bomber nerazzurro c’è ancora la Juventus, che tanto lo ha corteggiato la scorsa estate: i rapporti tra il ds Paratici e la moglie-agente dell’argentino sono ottimi, e potrebbero arrivare novità clamorose.

La show-girl ha commentato anche l’eliminazione dell’Inter dalla Champions: “Mi è dispiaciuto molto perché ho un figlio che è un tifoso interista e ha pianto come tante altre volte. Noi siamo ancora dell’Inter, Mauro ha un contratto con i nerazzurri“.

In una recente intervista a Sky, il dirigente del Psg Leonardo si è espresso così sul futuro di Maurito: “Mauro sta facendo molto bene. C’è tanta concorrenza in attacco, ma evidentemente per lui è uno stimolo. È arrivato e si è posto nella maniera giusta, è un vero nove che sa sempre la posizione in cui mettersi“.

“Il riscatto dall’Inter? Noi siamo molto contenti di lui, ma il futuro dipende solo da Mauro. Mancano ancora cinque mesi, vedremo”.

SPORTAL.IT | 17-12-2019 13:41