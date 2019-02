Icardi, Wanda Nara minacciata: e c’è il retroscena di mercato

L’Inter in campo, Mauro Icardi a casa, a leccarsi le ferite di uno strappo che sembra ancora lontano dal ricucirsi. Questo lo scenario che si prospetta per una delle domeniche più delicate della storia recente del club nerazzurro. Mentre infatti a San Siro la squadra di Spalletticercherà di battere la Sampdoria, trascinata da Lautaro Martinez, promosso titolare e reduce da due gol decisivi contro Parma e Rapid Vienna, per l’ex capitano interista sarà il tempo della riflessione insieme alla moglie-agente Wanda Nara.

Del resto, di fatti sui quali riflettere ce ne sono tanti. Dallo strappo tra la stessa Wanda e la società, causato dalle uscite della signora Icardi in merito al rinnovo del contratto del marito, fino alla decisione di dirigenti e allenatore dell’Inter di togliere a Mauro la fascia da capitano per affidarla al braccio di Samir Handanovic. Decisione cui ha fatto seguito il rifiuto di Icardi a seguire la squadra per la trasferta di Europa League a Vienna. Il resto è storia recentissima, dall’infortunio che terrà fuori l’argentino dalla gara da ex contro la Sampdoria fino al dramma sfiorato dell’agguato nei confronti della stessa Wanda Nara, la cui auto, con a bordo i tre figli, è stata presa a sassate nella mattinata di sabato.

Urge buttare acqua sul fuoco, anche se il clima resta incandescente. La stessa manager di Icardi ha infatti sporto prontamente denuncia presso i carabinieri, allegando alla stessa gli sms di minacce e invettive ricevuti nelle ultime settimane, fatto di cui dà notizia 'Sportmediaset'.

Cronaca nera a parte, per fortuna senza conseguenze, l’interrogativo dominante riguarda il futuro immediato e se la frattura tra Icardi e la società si potrà ricomporre. In un secondo momento si potrà pensare al mercato, al rinnovo o all’eventuale addio. A questo proposito, dalla Spagna rimbalza una notizia che avrebbe del clamoroso, riportata da 'Marca', secondo cui durante l’ultimo mercato di gennaio il Real Madrid aveva fatto più di un pensiero a Icardi, nell’ottica della sostituzione ancora non avvenuta di Cristiano Ronaldo. A frenare il tutto però sarebbe stata proprio l’ingombrante presenza della moglie-procuratrice: “Non possiamo acquistarlo e non per colpa sua" la sibillina frase riportata da 'Marca'.

SPORTAL.IT | 16-02-2019 19:30