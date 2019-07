ICC 2019: Arsenal-Fiorentina live, dove vederla in tv e streaming

In attesa di conoscere che ne sarà del suo top player, ovvero Federico Chiesa, la Fiorentina partecipa all’International Champions Cup 2019 con le aspettative di ripresa segnate dall’arrivo di una nuova proprietà. E dover affrontare una formazione come l’Arsenal potrebbe rivelarsi più stimolante del previsto, dato che manca davvero pochissimo alla partenza della nuova Premier League.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Subito dopo il debutto in ICC contro i messicani del Chivas Guadalajara, la Fiorentina del neo presidente Rocco Commisso affronterà l’Arsenal nella notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio. Fischietto d’inizio per gli appassionati è per le ore 24, si gioca a Charlotte, in Carolina del Nord.

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva da Sportitalia e in streaming sul sito dell’emittente, sportitalia.com.

VIRGILIO SPORT | 20-07-2019 00:00