ICC 2019: c'è Fiorentina-Benfica. Dove vederla in tv e streaming

Gli intrighi di mercato animano questa calda estate viola, in attesa dell’avvio del prossimo campionato. La Fiorentina rinuncerà o meno al suo Federico Chiesa? La domanda occupa titoli e talk show calcistici, mentre la squadra sfida nella International Champions Cup in una amichevole accesa il Benfica.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-BENFICA

Fiorentina-Benfica è in calendario giovedì 25 luglio 2019 alle ore 2 ad Harrison, nel New Jersey.

DOVE VEDERE FIORENTINA-BENFICA IN TV E STREAMING

Fiorentina-Benfica sarà visibile in diretta tv in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Per chi vorrà seguire la partita in streaming sarà possibile farlo su dispositivi come pc, smartphone e tablet sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com), accessibile in modo gratuito.

VIRGILIO SPORT | 24-07-2019 15:03