ICC 2019: l'Inter sfida il Manchester Utd, diretta tv e streaming

L’attesa sta per concludersi: l’esordio della formazione allenata dal neo tecnico Antonio Conte è ormai prossimo a concretizzarsi, grazie alla International Champions Cup 2019. Per l’Inter c’è il Manchester United ed è subito emozione per quanti si aspettano una rinascita in stile Conte.

MANCHESTER UTD-INTER, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Manchester United e Inter si sfideranno sabato 20 luglio alle 13:30 ore italiana sul campo a Kallang, a Singapore. L’incontro, come il resto della competizione di grande impatto nel quadro del calendario degli impegni estivi, è trasmessa in esclusiva televisiva da Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre o canale 5060 per chi ha il decoder Sky con digital key incorporate, sia live streaming sul sito Sportitalia.com.

VIRGILIO SPORT | 19-07-2019 13:30