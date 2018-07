ICC: cade la Roma, sconfitta di rigore per il Milan

Sorride solo la Juventus nella notte dei tanti esordi "italiani" nell'International Champions Cup. I bianconeri battono il Bayern Monaco (2-0) mentre la Roma perde, in maniera secca, con il Tottenham (4-1 per gli Spurs). Il Milan si arrende, invece, al Manchester United di Mourinho solo ai calci di rigore

A San Diego, la nuova Roma di Di Francesco parte al meglio, trovando, dopo soli tre minuti, il vantaggio con Schick (assist del neo arrivato Pastore). Sbloccata la gara, i giallorossi subiscono la veemente reazione degli inglesi che, nella sola prima frazione, mettono a segno ben quattro gol con due doppiette di Llorente (vecchia conoscenza della Juventus) e Lucas Moura. Nella ripresa, la Roma fa di tutto per provare a rientrare e rendere meno pesante il passivo. Under esce per un problema alla spalla mentre Kluivert mostra buone qualità. Segnali positivi anche dal giovane Coric, giocatore di enorme qualità. Il più determinato è comunque Dzeko, vicinissimo al gol. Nonostante i tanti sforzi, il punteggio non cambia.

Più che discreto l'esordio del Milan. In quel di Los Angeles, i rossoneri, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, vengono battuti ai rigori dal Manchester United (10-9). Vantaggio dei Red Devils con Sanchez. Buona la reazione della squadra di Gattuso che trova il pareggio con Suso. Il punteggio non cambia più. Si va ai rigori. La sequenza è infinita. L'errore fatale è quello di Kessié. In campo, nella prima frazione, Bonucci, giocatore indicato come possibile partente. Spazio, nella ripresa, anche a Reina (già in grande spolvero) e l’altro uomo mercato Kalinic.

