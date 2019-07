ICC, l'Atletico distrugge il Real

Uno dei risultati più clamorosi dell'estate 2019 arriva dal MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey: nella sfida di International Champions Cup tra l'Atletico Madrid e i cugini del Real, stravincono infatti gli uomini di Diego Simeone, che portano a casa un clamoroso 7-3.

I Colchoneros mettono il risultato in cassaforte già nel primo tempo, chiudendolo in vantaggio per 5-0 con tre gol di Diego Costa (il terzo su rigore), uno dell'obiettivo del Milan Angel Correa (subentrato a Morata dopo pochi minuti) e uno del nuovo acquisto Joao Felix.

Nella seconda frazione di gioco, Diego Costa segna il quarto gol personale portando i suoi sul 6-0, pochi minuti dopo i Blancos vanno finalmente in rete con Nacho, ma Vitolo riallunga al 70' sul 7-1, dopo che le due squadre erano rimaste in 10 contro 10 per le espulsioni di Dani Carvajal per il Real e dello stesso Diego Costa per l'Atletico.

Negli ultimi minuti, un rigore di Benzema e un gol di Javier Sanchez rendono appena meno mortificante una sconfitta comunque pesantissima per la squadra allenata da Zinedine Zidane. Il tecnico francese, però, ha minimizzato un possibile impatto negativo nello spogliatoio, ricordando che si trattava comunque di un'amichevole.

SPORTAL.IT | 27-07-2019 09:21