ICC: successi, ai rigori, per Real Madrid e Atletico Madrid

Nella notte, in campo per la ICC, sia Real Madrid che Atletico Madrid. La squadra di Zidane ha vinto il match con l'Arsenal ai rigori. Dopo essere andati sotto di due reti, i blancos hanno pareggiato i conti con Bale (separato in casa) e Asensio. Poi il successo è maturato dagli 11 metri.

Vittoria anche per l'Atletico Madrid contro il Chivas. La gara, nei tempi regolamentari, finisce senza reti (due rossi, uno per parte, a Villanueva e Llorente). Ai rigori, più precisa la squadra allenata da Simeone.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 07:40