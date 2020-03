Idea Gravina indigna il mondo del web: Fate come lo sci

La parola d’ordine è provarci. Pur nell’incertezza generale che non consente alcuna pianificazione. In Figc non si arrendono e nonostante l’emergenza mondiale si continua a ipotizzare piani per la ripresa del campionato. Già tramontate le utopie di ricominciare ad aprile, ora si sta prendendo consapevolezza che anche maggio è un termine troppo vicino per fare ipotesi. Tra gli irriducibili c’è il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

L’idea di giocare in estate

Parlando a Radio Marte Gravina ha ipotizzato la ripresa anche per l’estate: “Io mi arrendo con grande difficoltà. Fino a quando avrò la possibilità, conserverò la speranza di far ripartire i campionati. Farò qualsiasi tentativo per arrivare a questa definizione. Ci servono 45-60 giorni. Se ci vengono concessi il mese di luglio e quello di agosto, così come si sta orientando la Uefa e tutte le federazioni, potrebbe essere quello il periodo di riferimento”.

Il web non si capacita

Reazioni furiose arrivano sui social: “Voi state fuori dal mondo proprio” o anche: “Ringraziasse la Madonna se ne usciremo tutti sani e salvi da questa catastrofe mondiale!!!” oppure: “Se siamo fortunati riprenderemo a vivere nella normalità a luglio o agosto”.

L’ironia dei social

Fioccano commenti ironici: “Ho l’impressione che manco un torneo di briscola possa ricominciare, pensiamo a una nuova stagione che senza pubblico sarà mesta da accettare…” o anche: “Si, con la play station!”.

La soluzione dei tifosi

Per la maggioranza degli utenti questo campionato non può e non deve riprendere: “Lo sport in tutto il mondo si è fermato, ma questi continuano a pensare ad una gabola che gli eviti di dover assegnare lo scudetto alla prima in classifica” oppure: “È finito così!! In Serie A chi è primo è primo. Bon. Come nello sci con Brignone“.

Il calcio è l’ultimo dei pensieri della gente: “L’obiettivo è quello di superare questa pandemia il prima possibile” o anche: “Che testa dura questo signore… Basterebbe leggere pareri scientifici di virologi medici che parlano di tanti mesi perché la situazione torni accettabile e lui pensa al campionato da concludere…” e infine: “Anche Il Giappone rinuncia alle sue Olimpiadi, ma Lotito (per bocca di Gravina) non molla il campionato!”

SPORTEVAI | 26-03-2020 09:35