Idea Lega su ripresa serie A scatena il web: E' 1 aprile si vede

Sul tavolo le proposte e le idee sono tante: il primo a non rassegnarsi a un campionato chiuso con 13 giornate di anticipo è il presidente della Figc Gravina ma sono numerosi i club che sperano ancora si possa riprendere l’attività. Che sia a maggio, a giugno, a porte chiuse, con o senza playoff si vedrà. L’ultima idea della Lega però è quantomai singolare.

La soluzione della Lega

Come rivela il Corriere dello sport la Lega Serie A studia l’ipotesi di far giocare la parte finale del campionato solo nelle regioni con il minor numero di contagi e che per quel tempo andranno a zero. Non ci sono problemi di pubblico (porte chiuse) e le squadre vivrebbero in una “safe area” per giocare.

Lo scetticismo dei tifosi

Una soluzione che non convince quasi nessuno sui social: “È primo aprile…. Ci sta questa proposta” o anche: “In Antartide, oppure sulla Luna…”, oppure: “Gia li vedo i calciatori chiusi nei ritiri per 2 mesi senza mogli e fidanzate dopo che hanno accettato riduzioni dell’ingaggio…. già li vedo”.

Le zone sicure

L’ironia dei follower si scatena: “Sardegna zero contagi da una settimana: arrivano 19 squadre di serie a, praticamente un migliaio di persone tra cui 4 squadre lombarde. Dopo una settimana di partite, 10 contagi. Scappano tutti? Assegnate sto scudetto infetto a Lotito e chiudete questa farsa” o anche: “Se c’è un campo da calcio che vadano a S. Vincent e Grenadine dove c’è un solo contagio”.

Tutti virologi?

E’ un fiume in piena di commenti: “È una cosa delirante” o anche: “Se va bene e deve andare molto bene se ne riparlerà a settembre a stadi vuoti con il rischio elevato che a dicembre potrebbe ripartire tutto?! Ma di che cosa parlano?!”, oppure: “Non si arrendono a non far vincere il campionato alla Lazio ? Sperano di giocare contro una Juve senza Dybala e con Ronaldo & co fuori 14 giorni ?” e infine: “Il fine virologo de à Lazio le farà giocare tutte all’Olimpico? #senzapudore”.

SPORTEVAI | 01-04-2020 09:26