Idea mercato Juve scatena i tifosi:Paratici da Oscar se ci riesce

Sarà un mercato di cambi e questo l’hanno già detto e ribadito tutti: la crisi economica andata di pari passo con l’emergenza sanitaria ha stravolto prospettive, sogni e bilanci di tutti i club europei ed oggi chi vuole rinforzare la rosa deve pensare a inserire contropartite efficaci insieme a conguagli economici. E’ vero che il valore dei cartellini è sceso un po’ ovunque ma grossa liquidità non c’è neanche nei top-team d’Europa.

La Juve pensa a uno scambio col Barcellona

Radio mercato da tempo mette Pjanic in lista di partenza dalla Juventus e si sa che piace al Barcellona (e al Psg). Nel Barca c’è invece Arthur che da tempo è nel mirino di Paratici ma secondo il giornale spagnolo Sport non sarebbe questo lo scambio che potrebbe realizzarsi.

Anche De Sciglio nell’affare Pjanic

Secondo la rivista iberica l’affare sarebbe impostato su queste basi: Pjanic e De Sciglio più 25 milioni al Barcellona per avere Semedo. Un affare che per molti tifosi bianconeri è a perdere, ma tutti sono sorpresi dalla presenza del terzino nell’operazione.

I tifosi ironizzano sul valore di De Sciglio

Sui social scattano reazioni ironiche: “Effettivamente se Paratici riesce a cedere De Sciglio al Barcellona bisogna dargli la laurea ad honorem…” o anche: “Solo per il fatto di prendersi De Sciglio il Barcellona dovrebbe farsi pagare 25 milioni”.

C’è chi fa conti particolari per arrivare a spiegarsi l’operazione: “Pjanic 35 milioni, conguaglio di 25 milioni, De Sciglio -20 milioni. 35 + 25 – 20 = 40 milioni. Come valutazione per Semedo ci può stare!”

C’è chi non ci crede: “De Sciglio andrebbe a giocare nel Barca ?? Allora c’è una possibilità per chiunque”, o anche: “De Sciglio al Barca è roba da scherzi a parte” oppure “Per togliersi de Sciglio dalla rosa c’è gente che pagherebbe molto di più”.

Quanto vale De Sciglio sul mercato?

C’è chi scrive: “Quando il procuratore è di gran lunga più bravo del calciatore. Tutti noi avremmo meritato un procuratore come quello di De Sciglio” o anche: “25 + 50 Pjanic = 75 Poi si sono accorti che erano troppi e hanno inserito De Sciglio -25 = 50”

Infine si trova un tifoso che trova la logica nascosta: “Entrambe le società farebbero plusvalenze monster e visto i bilanci delle due mi sa che è molto plausibile come operazione”.

