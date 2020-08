Idea per l'attacco, c'è l'ok dei tifosi Juve

Quale attaccante raccoglierà l’eredità di Gonzalo Higuain, a cui Andrea Pirlo ha dato il benservito dopo l’incontro chiarificatore dei giorni scorsi? La Juventus sfoglia la margherita e i nomi sul piatto sono davvero tanti, forse troppi. Di sicuro un centravanti arriverà e il nuovo tecnico bianconero avrebbe già espresso la sua preferenza al riguardo.

Attacco Juve, tutte le soluzioni

Nelle ultime settimane la corsa al rinforzo in attacco si è fatta affannosa per i dirigenti bianconeri. Sarri avrebbe voluto Milik, suo pupillo ai tempi del Napoli, ma l’esonero dell’allenatore toscano dopo la disfatta in Champions ha fatto raffreddare la trattativa con De Laurentiis. Ancora vivo l’interesse per Dzeko, mentre appare soltanto una suggestione quella che porta a Suarez del Barcellona. Eppure, nelle ultime ore sta maturando una soluzione a sorpresa.

Juventus, la nuova idea in attacco

La nuova idea per l’attacco, in realtà, è un ritorno di fiamma. Anzi un ritorno alla base. Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, in Italia come in Inghilterra, a Torino stanno pensando concretamente di riprendere Moise Kean dall’Everton. Il suo arrivo, infatti, libererebbe un posto per le liste di coppa, essendo cresciuto Kean nel settore giovanile bianconero. All’Everton piace Ramsey, che potrebbe essere inserito nella trattativa, mentre Kean potrebbe rientrare alla Juventus in prestito biennale con obbligo di riscatto.

Kean alla Juve? Il parere dei tifosi

Ai sostenitori della Vecchia Signora non dispiacerebbe il ritorno di Kean, che in Premier League non ha sfondato come era nelle previsioni, ma non ha sicuramente deluso. “Aver ceduto Kean fu una delle più grandi c*****e fatte da Sarri. Era una macchina da goal, riprenderlo sarebbe giusto”, sottolinea Domenico. “Dzeko vorrà restare a Roma. Suarez costa troppo. Kean è giovane, italiano e costa poco. Ecco perché il nuovo 9 sarà Moise”, la previsione di un altro tifoso. Mentre Diego avvisa: “Kean se torna deve ripartire da zero e senza pensare di essere un fenomeno. Stagione inglese tranquillamente da dimenticare, atteggiamenti deprecabili…a me non ha mai entusiasmato tecnicamente, un torello molto reattivo e basta, però l’età gli dà ancora molte chance”.

