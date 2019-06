Igli Tare non chiude la porta al Milan

Igli Tare e Zvonimir Boban. Sono questi i profili scelti da Paolo Maldini nei nuovi panni di direttore tecnico del Milan per rilanciare i colori rossoneri dopo l’ennesimo assalto mancato alla Champions League.

Dopo le dimissioni di Leonardo il direttore sportivo della Lazio viene ritenuto l’uomo giusto per condurre il prossimo mercato dei rossoneri e il dirigente albanese, intervistato dal sito del proprio paese 'Puno në Top Channel', non è parso insensibile al richiamo del Diavolo: “Quello che è importante è che sono in un grande club e in un ambiente molto familiare, ma non posso prevedere il futuro. Ciò che è importante è il momento attuale, essere felici e sentirsi bene, avere successo nel mio campo e avere il giusto entusiasmo in un ambiente positivo. Sono un professionista, tutto può succedere”.

Tare ha poi parlato anche del rinnovo di Inzaghi, a lungo accostato alla panchina della Juventus, ma anche a quella del Milan: “Simone ha scritto la storia della Lazio per 20 anni, il suo ciclo non era ancora terminato”.

