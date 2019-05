Igli Tare passa la parola a Inzaghi

Intervistato da 'Sky Sport' pochi minuti prima dell’inizio dell’ultima giornata di campionato contro il Torino, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato delle tante voci di mercato che riguardano il club biancoceleste e che non toccano solo i giocatori.

Il dirigente albanese ha provato a blindare la posizione di Simone Inzaghi, sotto contratto per un’altra stagione, ma ambito da alcuni dei principali top club italiani: “Ci siamo visti, gli incontri sono stati fatti per capire tante cose. Inzaghi ha un contratto ancora per un anno, tutta questa attenzione mi sembra esagerata. Per noi resterà, penso anche lui voglia rimanere”.

Tare è parso più possibilista sulla cessione di Luis Alberto e Milinkovic-Savic: “Fanno parte del mercato estivo. L’importante è che la Lazio abbia una squadra competitiva”.

SPORTAL.IT | 26-05-2019 15:27