Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: l'estate è un tormento per due

Le relazioni sanno essere molto strane, delle volte. E così anche nel caso di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che avrebbero vissuto molto intensamente il lockdown in quel della tenuta della famiglia di lui, a Trento, e poi dissolto, nell’estate delle incomprensioni e del Covid, il loro amore.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: la storia e la crisi

Una passione assoluta, la loro, nata sotto i riflettori e l’occhio indiscreto ma non troppo delle telecamere del Grande Fratello Vip e da un connubio commerciale e professionale molto proficuo, per entrambi. Eppure è stata l’estate dell’addio e della distanza anche per la sorella di Belen (ormai separata bis da Stefano De Martino).

Il ritorno di fiamma tra Moser e la Rodriguez minore

Secondo Dagospia, attentissimo alle vicende del clan Rodriguez, tra i due fidanzati sarebbe tornata la serenità. La lite in Sardegna, lo strappo e il resto delle vacanze separati e con l’aggiunta di un gossip molto insidioso che avrebbe voluto tra Ignazio e l’attrice Anna Safroncik (già avvicinata a Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta) la nascita di una simpatia. Così anche per la giornalista e conduttrice Diletta Leotta, single dopo la conclusione della sua storia durata un anno con il pugile Daniele Scardina, il quale è risultato positivo al tampone effettuato in procinto di intraprendere l’avventura di Ballando con le stelle.

VIRGILIO SPORT | 01-09-2020 12:35