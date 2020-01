Igor, doppio ritorno di fiamma

L'Atalanta e la Fiorentina sono tornate alla carica per Igor: la Spal potrebbe anche decidere di cederlo ma bisogna fare in fretta per poi puntellare il reparto arretrato con un nuovo innesto, magari con maggiore esperienza del difensore brasiliano classe 1998.

L'ambientamento nel calcio italiano del calciatore prelevato dal Salisburgo non è stato facile. Impiegato da centrale o da esterno ha alternato buone prestazioni ad altre meno convincenti.

Nel prossimo turno di campionato gli uomini di Semplici giocheranno sul campo della Lazio.

SPORTAL.IT | 28-01-2020 12:02