Igor Tudor e la magia di San Siro

Ottimo impatto per Igor Tudor alla sua seconda esperienza sulla panchina dell’Udinese.

Il tecnico croato ha messo insieme quattro punti in due partite battendo l’Udinese e pareggiando in casa del Milan.

Risultato che causa molti rimpianti all’ex difensore della Juventus: “Mi è piaciuto più il punto di oggi rispetto alla vittoria contro il Genoa – ha detto Tudor in conferenza stampa – Peccato perché avremmo potuto fare due o tre gol, comunque il punto ci tornerà utile. Con l'ingresso di Okaka e Pussetto largo abbiamo cambiato la partita, eravamo più offensivi. All'intervallo avevo detto ai miei ragazzi di crederci perché potevamo davvero segnare. San Siro mi porta sempre bene, da giocatore e ora pure da allenatore. Stadio nuovo? Non spetta a me parlarne…".

Ora però è vietato distrarsi in vista dello scontro diretto contro l’Empoli: "Dobbiamo prendere i lati positivi di oggi e migliorare dove abbiamo faticato, sarà una partita importantissima”.



SPORTAL.IT | 02-04-2019 22:30