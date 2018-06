Ikea sposa l'eSport: in arrivo un equipaggiamento innovativo

Anche il colosso svedese entra nel mercato degli sport elettronici: firmata Ikea una nuova linea di attrezzature ad alta innovazione, disegnata appositamente per tutti i player. Si tratta di prodotti, principalmente di arredo, che renderanno più ‘comoda’ la vita di un videogiocatore professionista, come sedie e complementi ergonomici.

“Ci sono oltre due miliardi di gamer nel mondo che hanno bisogno di oggetti d’arredo funzionali alla loro pratica quotidiana. Il nostro obiettivo è capire come cambiare e migliorare le loro vite grazie a prodotti dedicati e personalizzati” – si legge in un commento di Ikea alla rivista online esportsobserver.com.

Un progetto che Ikea intende portare avanti in collaborazione con Unyq, uno studio di design 3D statunitense. I prodotti saranno testati dai membri dell’Area Academy, un college svedese che si occupa proprio di ‘sfornare’ atleti eSportivi: “Ho cominciato a praticare gli eSports molto tempo fa e a gli inizi stavo ore e ore seduto in cucina ad allenarmi, non proprio la situazione ideale per fare pratica. Quando si considera come migliorare le prestazioni nei giochi, le persone di solito pensano al software del dispositivo che si utilizza e non alla funzionalità nel proprio spazio. L’ergonomia è in realtà un fattore altrettanto importante per diventare un giocatore migliore” – ha dichiarato Tommy Ingemarsson, CEO di Area Academy.

Come abbiamo ripetuto più volte, il giro d’affari che muove il settore degli sport elettronici cresce sempre più rapidamente. E di questo se ne è accorto il colosso svedese, decidendo di investire in questo mercato, scontrandosi con le diverse compagnie concorrenti, già presenti nel mondo degli eSports da tempo. La nuova linea sarà disponibile a partire dal 2020.

“Crediamo che più i giocatori stanno comodi, più le loro prestazioni saranno elevate. Siamo noi stessi curiosi di vedere come l’arredamento per la casa combinato alla nuova tecnologia potrà migliorare gli e-sport e crediamo di avere i partner giusti” – ha spiegato Marcus Engman, responsabile della linea Ikea Range & Supply.

HF4 | 19-06-2018 10:00