Il 10 febbraio si eleggono re e regina di Obereggen

Cinquanta centimetri di neve fresca hanno costretto gli organizzatori a rinviare il primo evento in programma lo scorso fine settimana a domenica 10 febbraio. Qui, all’ombra del dolomitico Latemar, si terrà la tappa del ‘King of Obereggen’, l’evento che decreterà il re e la regina dello snowpark altoatesino tra i più conosciuti a livello italiano ed internazionale.

I partecipanti si esibiranno in inediti numeri acrobatici davanti ad una giuria di esperti tra l’entusiasmo contagioso, come nelle scorse edizioni, di numerosi appassionati. In mattinata si svolgerà la gara principale, ad iscrizione gratuita, nella modalità snowboard e sci freestyle: in palio uno skipass stagionale Obereggen-Val di Fiemme 2019/20 e numerosi premi in materiale tecnico offerti da Nitro Snowboards. “L’iscrizione alla gara sarà gratuita – spiega Stefano Tonini, dell’associazione ASV Skateboardproject-Bolzano -: nostro auspicio è che ognuno possa trascorrere una giornata di puro snowboard e sci freestyle in allegria con gli amici”. Gran finale con la tradizionale Grill Battle, l’attesa grigliata sulla neve tra gli specialistici della carne ai ferri.

Sabato 2 e domenica 3 marzo, nello snowpark di Obereggen, si svolgerà la finale nazionale congiunta del Rookie Tour Italy e del circuito della Federazione Snowboard Italia, Italian Snowboard Tour. I 4 vincitori del tour (Rookie e Grom, maschili e femminili), a cui si aggiungerà un atleta con wild card a discrezione degli organizzatori, parteciperanno alle World Rookie Finals 2019 a Kitzsteinhorn Zell am See-Kaprun in Austria dal 25 al 30 marzo.

Gran finale sabato 30 e domenica 31 marzo con la prima tappa nazionale di Rock and Ride, evento sulle nevi di Obereggen in cui confluiranno vari contenuti: party sulle piste, test materiali, concerto rock live alla malga Ganischger e un’apertura straordinaria della pista da sci e dello snowpark illuminato di notte il sabato sera seguita da una Rock Night nella tenda indiana Tipi e al Platzl alla stazione a valle. Domenica un contenuto rock-sportivo con la storica gara in collaborazione con la Neuro di Modena. L’evento Rock and Ride rappresenta il lifestyle della urban culture e delle community legate al mondo degli action sport, della musica, dell'arte e dei tatuaggi.

Lo Snowpark Obereggen, che dista appena 20 minuti da Bolzano, è un park per tutti, dotato di 30 strutture, una halfpipe, una pista boardercross e un nightpark illuminato tre sere alla settimana fino alle ore 22. Lo snowpark si trova sulla pista Pampeago, servita dalla veloce seggiovia Obereggen. Anche questa stagione sono all’opera gli shaper di F-tech in stretta collaborazione con la società impianti Obereggen. Manutenzioni giornaliere a forza di mano e gatto delle nevi. Parkhouse con musica stizzosa e chill-area inclusa.

SPORTAL.IT | 07-02-2019 11:05