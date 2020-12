Il 2020 finisce qui per Robben: problemi al polpaccio

Non c’è pace per Arjen Robben che, dopo essere tornato al calcio giocato quest’anno, si è dovuto fermare a causa di un infortunio al polpaccio. Il giocatore olandese finisce anzitempo il suo 2021, come confermato dal Groningen. “Abbiamo lavorato molto duramente, ma purtroppo senza il risultato che speravamo. Userò il tempo per recuperare al meglio e mi piacerebbe davvero tornare in campo con la squadra per vincere le partite. Per ora non posso dire se funzionerà o meno. Solo il tempo potrà dirlo”.

Il Groningen spera di riaverlo nel 2021, se non altro come uomo squadra, visto che magari il giocatore non sarà a disposizione per giocare tutte le partite.

Fino ad ora Robben ha giocato solo 44′, divisi in due partite. Insomma, l’avventura al ritorno dal ritiro non sta andando proprio secondo i pieni per Robben.

OMNISPORT | 04-12-2020 21:28