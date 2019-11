Il 9-1 non basta a Mancini: il monito del ct all'Italia

Roberto Mancini è il commissario tecnico di una Nazionale capace di vincere tutte le partite di un girone di qualificazione agli Europei, dieci partite in un anno solare (il 2019), undici match di fila e soprattutto di far registrare in occasione della sfida all’Armenia un 9-1 mai visto dai tempi delle Olimpiadi del 1948 (fu un 9-0 agli Stati Uniti). Eppure nel dopopartita di Palermo non si lascia andare ai festeggiamenti e mette già nel mirino il lavoro da fare nei prossimi mesi.

“Siamo felici di quello che abbiamo fatto, e soprattutto di aver fatto appassionare la gente – il suo preambolo -. Questo è un aspetto fondamentale, siamo stati bravi ma da domani è finita. Ora dobbiamo dare il via a un’altra storia. Ci rimangono quattro amichevoli durante le quali dobbiamo ancora migliorare. E capire chi saranno i 23″.

Qualche indicazione è già arrivata, ma al ct dell’Italia non basta: “Non abbiamo provato molte alternative, quindi dobbiamo rivederle. Vedremo cosa riusciremo a fare nelle amichevoli di marzo, in cui sarebbe buono affrontare un paio di squadre di alto livello, come Germania, Francia, Inghilterra o Spagna. Quelli che sono meglio di noi“.

E Mancini spiega perché ritiene queste avversarie ancora superiori agli Azzurri: “Sono più avanti di noi nel lavoro. La Francia ha vinto il Mondiale ed è giovane, la Spagna anche, il Belgio da 5-6 anni ha giocatori straordinari. Poi chiaro, noi possiamo dare fastidio a molti”.

Si riparte da un gruppo giovane anche per l’Italia. “L’Under 21 ha perso con la Spagna in maniera sfortunata, altrimenti avrebbe vinto l’Europeo – sottolinea Mancini -. Se Zaniolo, Orsolini o Tonali crescono velocemente avremo giocatori molto bravi”.

Una riflessione quindi su Zaniolo e sul suo ruolo: “Io lo vedo centrocampista, se poi lo metti avanti e fa gol significa che ho un’alternativa in più“.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 00:09