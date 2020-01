Il Barça perde ma Valverde non rischia

Il Barcellona viene sconfitto, nella gara di semifinale di Supercoppa spagnola, in corso in Arabia Saudita, dall'Atletico Madrid (3-2 il finale) ma, come afferma il Mundodeportivo, la posizione di Valverde non sarebbe a rischio.

Il tecnico resterà alla guida dei blaugrana che recriminano molto per aver perso una sfida in cui sono stati avanti sino a poco più di 10' dalla fine: "Abbiamo dominato la partita ma, alla fine, siamo usciti perdenti", le parole di Messi, autore di una rete del match.

SPORTAL.IT | 10-01-2020 07:28