Paco Alcacer lascerà il Barcellona in estate.

L’attaccante spagnolo, come riportato da AS, non è riuscito a convincere il tecnico Ernesto Valverde nel meritarsi una conferma per la prossima stagione.

La Roma segue da mesi il giocatore e il direttore sportivo Monchi è pronto ad avviare i contatti sia con l’agente che con il club blaugrana. Sul centravanti ex Valencia non ci sono però solo i giallorossi, ma anche Betis e Crystal Palace.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 18:25