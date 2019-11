Il Barcellona cade, il Bayern crolla

L’obiettivo stagionale sarà la Champions League, ma in casa Bayern il rischio è di essere divorati dalle polemiche. Il 5-1 subito in casa dell’Eintracht Francoforte, solo in parte giustificato dall’espulsione al 9’ di Boateng, fa precipitare la squadra di Kovac, un ex, al terzo posto, a -4 dal Borussia Moenchengladbach e superato anche dal Borussia Dortmund, che spaventa l’Inter in vista della Champions facendone tre al Wolfsburg.

Bayern sotto due gol già al 34’ per le marcature di Kostic e Sow, Lewandowski sembra riaprirla, ma Da Costa, Hinteregger e Paciencia completano il tracollo bavarese prima del 70’.

Piange anche il Barcellona, sorprendentemente sconfitto dal Levante: a Valverde non basta Messi, a segno su rigore al 38’. Suarez esce per infortunio e il Levante fa l’impresa segnando tre reti tra il 15’ e il 20’ del secondo tempo con Campaña, Borja Mayoral e Radoja. Terzo ko in campionato per i blaugrana.

SPORTAL.IT | 02-11-2019 21:52