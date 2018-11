Il Barcellona cambia idea e molla un giocatore della Juve

Resta o non resta? Il dubbio…rimane. Nei giorni scorsi c’era stato un duro sfogo di Mehdi Benatia, che aveva chiaramente manifestato la sua insoddisfazione per lo scarso minutaggio che gli sta riservando Allegri, facendo capire di essere pronto ad andare via. Anche a gennaio, al limite. Su di lui c’erano gli occhi di Manchester United e Barcellona ma la pista spagnola si è definitivamente raffreddata. Gli azulgrana avevano manifestato un certo interesse la scorsa estate per il 31enne marocchino ma ora hanno mollato la pista. L’ex Bayern e Roma non rientra nei piani né per gennaio né per la prossima estate.

LO SFOGO – Il giocatore era stato categorico nei giorni scorsi: “Se c’è bisogno di me in Champions mi farò trovare pronto. Io, però, faccio fatica a giocare una partita ogni tanto: l’anno scorso facevo bene perché avevo più continuità. Purtroppo ora non ce l’ho e questo fa parte del mio mestiere: devo sempre lavorare per farmi trovare pronto, ma non è una situazione piacevole. Sono a disposizione della squadra, fino a quando starò qui darò il massimo. Che non mi va bene è normale: ho 31 anni e devo cercare di giocare il più possibile. Vediamo a gennaio che cosa succederà: quanto sono stato utilizzato, se la Juve ha bisogno di me, se vado bene ad Allegri”.

LE PROSPETTIVE – Lo stesso tecnico bianconero aveva gettato acqua sul fuoco ieri: “Se Benatia ha detto qualcosa, è stato magari uno sfogo. Essere in una grande squadra comporta poter star fuori, ma giocatori del suo livello è difficile trovarne, come per Barzagli e Rugani. Ci sta uno sfogo ogni tanto”. Benatia stasera però tornerà in panchina e l’impressione è che sia comunque destinato ad andar via o tra due mesi o nella prossima estate. I bianconeri vogliono svecchiare un reparto che ha già in Bonucci, Chiellini e Barzagli giocatori di una certa età.

SPORTEVAI | 07-11-2018 10:13