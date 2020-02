Il Barcellona compra, Messi fa il misterioso

Intervistato dal 'Mundo Deportivo', Lionel Messi ha parlato del caso sollevato dall'indiscrezione di 'Cadena Ser', secondo la quale il Barcellona avrebbe versato un milione di euro alla società I3 Ventures per screditare sui social diversi personaggi, tra cui Messi e sua moglie Antonela, ma anche Piqué, Xavi e Guardiola.

L'argentino non ha nascosto il proprio stupore: "Sono rimasto un po' sorpreso. Ero in viaggio, quindi quando sono arrivato ho visto cos'era successo. Penso che sia strano che accada una cosa simile, hanno anche detto che ci sarebbero state delle prove. Ora bisogna aspettare per vedere se tutto questo è vero".

Intanto la società ha concluso l'acquisto di Martin Braitwhaite. L'attaccante danese arriva dal Leganes per 18 milioni e potrà essere subito a disposizione grazie a un articolo del regolamento della Federazione che permette ad un club di effettuare un acquisto anche a mercato chiuso qualora fosse necessario sostituire un giocatore fermo per almeno cinque mesi.

Nel caso del Barcellona si tratta di Ousmane Dembélé, out per la rottura completa del tendine prossimale del bicipite femorale della gamba destra.

Braithwaite non sarà comunque a disposizione del tecnico Setien per la doppia gara di Champions contro il Napoli.

SPORTAL.IT | 20-02-2020 00:20