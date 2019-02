L'Inter guarda in casa Barcellona: gioiello in vendita

Cercasi leader disperatamente. La crisi, ormai ciclica ogni inizio di anno solare, che sta attanagliando l’Inter fino al punto di rischiare di coinvolgere i nerazzurri nel mischione per la corsa a terzo e quarto posto, sembra avere tanti padri. Uno di questi è la difficoltà nel trovare leaders in campo che trascinino i compagni con le parole e con i fatti durante i momenti più difficili.

Che abbiano la fascia di capitano o no al braccio, ci sono giocatori che il carisma ce l’hanno innato e uno di questi l’Inter sembra esserselo assicurato per la prossima stagione. Si tratta di Diego Godin, in arrivo a parametro zero dall’Atletico Madrid. Non basta, però, perché anche in mezzo al campo serve aria nuova, ma soprattutto tecnica e personalità. L’identikit porta dritto a Ivan Rakitic, colonna del Barcellona dal 2014, ma che sembra poter lasciare la Catalogna al termine della stagione, quando i blaugrana, a prescindere da quanti titoli accumuleranno durante l’annata, si apprestano a ringiovanire la rosa.

L’interessamento dell’Inter per Rakitic è figlio della necessità per Spalletti o chi sarà il prossimo allenatore dell’Inter di avere una mente pensante in mezzo al campo, ma anche della stima che il dg Beppe Marotta nutre da sempre per il giocatore ex Siviglia, già seguito ai tempi della Juventus.

La notizia è circolata durante lo scorso weekend in Spagna, venendo ripresa dal quotidiano 'Sport', storicamente vicino al Barcellona, e poi anche dal 'Corriere dello Sport'.

Addirittura sembra che l’Inter si sia già fatta avanti con l’entourage del giocatore, pronto a guardare con interesse a una trattativa non semplice sul piano dell’ingaggio, ma anche tra i club (il Barcellona chiederà non meno di 70 milioni), ma che potrebbe portare nuove motivazioni al croato, potenzialmente chiuso in Catalogna dall’olandese De Jong, acquistato dall’Ajax, e forse dal francese Adrien Rabiot, che sta definendo l’accordo con il Barça.



SPORTAL.IT | 06-02-2019 12:15