Il Barcellona ha paura di Lukaku

C'è un uomo dell'Inter che Ernesto Valverde teme particolarmente in vista della sfida di Champions League contro il suo Barcellona: si tratta di Romelu Lukaku, come il tecnico blaugrana ha chiaramente evidenziato in conferenza stampa.

"Si tratta di un giocatore fortissimo e molto bravo a fare sponda – ha dichiarato infatti Valverde -. Trovare un giocatore che gli somigli non è facile, visto che anche dal punto di vista tecnico-tattico è molto bravo. Ha iniziato la stagione ad altissimi livelli e lo conosciamo bene, visto che l'anno scorso giocava con il Manchester United e lo abbiamo affrontato. Mi aspetto che giochi una grande partita e noi dovremo essere bravi a proteggere palla, perché lui ci aggredirà".

SPORTAL.IT | 09-12-2019 23:52