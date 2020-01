Il Barcellona ha scelto Rodrigo

Come riportato dal MundoDeportivo, il Barcellona avrebbe individuato l'attaccante giusto per prendere il posto di Suarez, attualmente ai box per infortunio (ne avrà per alcuni mesi). La scelta sarebbe caduta su Rodrigo, attaccante del Valencia.

Per convincere il club dei pipistrelli a lasciar andare il 28enne Rodrigo, il Barça è pronto ad inserire nella trattativa il giovane Wague. Classe 1998, il difensore senegalese farebbe comodo al Valencia, alla ricerca di un esterno di difesa (l'italiano Piccini è infortunato).

SPORTAL.IT | 28-01-2020 08:35