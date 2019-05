Il Barcellona insiste per Griezmann

Il Barcellona è al lavoro per programmare la prossima stagione. Secondo il Mundodeportivo, uno degli obiettivi per migliorare l'attacco sarebbe Griezmann. Il francese, dopo le delusioni in maglia Atletico Madrid, potrebbe decidere di cambiare aria.

I blaugrana sarebbero disposti a mettere sul piatto, per il 28enne attaccante dei colchoneros, una cifra pari a 120 milioni di euro. Già in passato, Griezmann è stato, più volte, accostato al Barcellona. Questa potrebbe essere la volta buona. Con l'Atletico Madrid, ha segnato 133 gol in 255 gare).

SPORTAL.IT | 10-05-2019 07:54