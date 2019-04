Il Barcellona ipoteca il titolo, sorpasso Bayern

Sabato di sentenze nei campionati europei. La Juventus batte in rimonta il Milan ed è a un passo dallo scudetto in Italia. In Spagna il Barcellona ha ipotecato la Liga: i blaugrana si impongono per 2-0 sull'Atletico Madrid, in 10 dal 28' per l'espulsione di Diego Costa per proteste, grazie alle reti nel finale di Suarez e Messi. In classifica il Barça vola così a +11, chiudendo di fatto i giochi.

In Germania il titolo è invece più conteso che mai. Nel big match di Bundesliga, il Bayern Monaco stritola il Borussia Dortmund per 5-0 grazie alla doppietta di Lewandowski e alle reti di Hummels, Martinez e Gnabry. I bavaresi sorpassano così i gialloneri e ora conducono con un punto di vantaggio a 6 giornate dalla fine.

SPORTAL.IT | 06-04-2019 23:05