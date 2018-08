Il Barcellona manda un messaggio a Pogba

Per Paul Pogba non è ancora finita. Il presidente del Barcellona, Josip Bartomeu, ha mandato un messaggio neanche troppo velato al centrocampista francese e al Manchester United.

"Pogba? Non farò nomi, abbiamo rispetto per tutti i club e rimangono 20 giorni di mercato. Vedremo che giocatori andranno via nei prossimi giorni. La squadra è già proiettata verso la Liga, di mercato bisogna parlare con i responsabili".

Alcuni giorni fa Pogba si era espresso così sul suo futuro: "Se non sei felice, non puoi dare il . Ci sono cose che non posso dire altrimenti verrei multato".

SPORTAL.IT | 13-08-2018 13:05