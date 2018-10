Il Barcellona pensa a uno scarto della Juventus

In mezzo ai tanti acquisti da copertina che hanno scandito le ultime, trionfali stagioni della Juventus, tra colpi a suon di milioni e tanti parametri zero rivelatisi affari d’oro, c’è stato anche qualche operazione poco felice, legata magari a giocatori, quasi sempre stranieri, che non hanno rispettato le attese a causa delle difficoltà di ambientamento o ai tanti infortuni subiti che ne hanno ridotto il minutaggio costringendo la società bianconera a tornare sui propri passi già nella sessione di mercato successiva all’acquisto. Quest’ultimo è il caso di Benedikt Howedes, difensore tedesco classe '88 arrivato a Torino nell’estate 2017 con la formula del prestito dallo Schalke 04.

A Gelsenkirchen l’eclettico giocatore utilizzabile come esterno destro difensivo, o all’occorrenza anche sinistro, e come centrale, ha costruito l’intera carriera, giocando in prima squadra per dieci stagioni e vivendo anche alcune stagioni di notevole spessore, come quella che nel 2011 vide i 'Knappen' raggiungere la semifinale di Champions League dopo aver eliminato l’Inter. Punto fermo della Germania campione del mondo, avendo giocato da titolare in Brasile, da esterno destro, tutte e sette le partite che permisero ai tedeschi di riconquistare il titolo dopo 24 anni. Alla Juventus però Howedes non ha avuto fortuna, venendo fermato da una raffica di infortuni che di fatto non permisero mai ad Allegri di avere a disposizione il giocatore, in campo solo per tre partite, con un gol, alla Sampdoria, l'ultima quella persa contro il Napoli che, a tre giornate dalla fine, sembrava aver fatto sfumare lo Scudetto.

Dopo una breve riflessione allora il giocatore non è stato riscattato dalla Juventus, ma non è neppure restato allo Schalke, che lo ha riaccolto e subito ceduto alla Lokomotiv Mosca. In Russia Howedes, dopo qualche difficoltà iniziale, sembra aver ritrovato la condizione e di conseguenza una maglia da titolare, al punto da tornare nel mirino delle big europee. Non di una qualunque, bensì del Barcellona. A riportare la notizia è 'El Mundo Deportivo', secondo cui in Catalogna seguono con attenzione il profilo di Howedes per rinforzare il reparto difensivo, già a gennaio: il nome del tedesco non è in cima alla lista, ma verrà monitorato con attenzione nei prossimi due mesi. Per Benedikt sarebbe una bella rivincita: prima delle due gare in Champions giocate con la Lokomotiv Howedes non giocava nella Coppa più importante addirittura dal 2015. La Juventus lo escluse dalla lista in autunno e in primavera proprio a causa dei frequenti infortuni.

