Il Barcellona perde i pezzi

Continua a perdere pezzi il Barcellona, prossimo avversario dell’Inter in Champions League. Thomas Vermaelen, infortunatosi nel corso della gara tra il suo Belgio e la Svizzera, si è procurato una lesione al bicipite femorale della gamba destra e non potrà essere a disposizione del tecnico, Ernesto Valverde, per un mese e mezzo circa: lo ha annunciato il club campione di Spagna dopo avere sottoposto l’ex calciatore della Roma a una serie di accertamenti.

Un colpo duro per la retroguardia della formazione catalana, già priva di Samuel Umtiti, che ha problemi a un ginocchio. Il difensore classe 1999 Jorge Cuenca, attualmente in forza al Barcellona B e prodotto delle giovanili dell’Alcorcon, potrebbe entrare nel gruppo nei prossimi giorni.

Barcellona-Inter si giocherà il 24 ottobre mentre i culé saranno di scena allo stadio ‘Meazza’ di Milano il 6 novembre. Dopo le prime due gare entrambe le squadre sono in testa al loro girone e a punteggio pieno.

SPORTAL.IT | 15-10-2018 13:55