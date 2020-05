Il Barcellona si dimentica di Neymar

Il grande sogno di Neymar di tornare al Barcellona si sta complicando sempre di più. Come riportato da Marca. il club blaugrana avrebbe altre priorità per la prossima sessione di mercato. In particolare, due giocatori che militano in Serie A.

Il Barça sarebbe pronto ad investire, pesantemente, su Lautaro Martinez e Pjanic. Neymar non sarebbe in pole position e, di conseguenza, la sua permanenza al PSG potrebbe prolungarsi (ha un contratto in scadenza con i parigini nel giugno del 2022). Ad oggi il fuoriclasse brasiliano non sarebbe intenzionato a rinnovare con il PSG.

SPORTAL.IT | 25-05-2020 07:39