Il Barcellona trema: nuovo stop al mercato?

Un anno dopo il doppio, clamoroso trasferimento di Mbappé e Neymar rispettivamente dal Monaco e dal Barcellona al Paris Saint-Germain, le grandi di Spagna sono pronte a riprendersi lo scettro di regine del mercato. Lo stesso Barça e il Real Madrid non lesineranno spese, magari pescando proprio a Parigi, dato che non è un mistero come il sogno del presidente del Real Florentino Perez sia mettere le mani su Neymar, con proprio Mbappé in alternativa, pedine ideali per l’eventuale sostituzione del “ribelle” Cristiano Ronaldo.

Ma se a Madrid possono scegliere, a Barcellona si comincia a tremare a causa di un’inchiesta in arrivo dalla Fifa che potrebbe avere conseguenze devastanti. Il motivo riguarda i contatti che il presidente dei catalani Josep Bartomeu ha ammesso di avere avuto con Antoine Griezmann, l’oggetto del desiderio estivo del Barcellona, ma in tempi non consentiti dai regolamenti, ovvero nello scorso ottobre. Come noto, un club può infatti contattare direttamente un giocatore senza interpellare la società di appartenenza solo sei mesi prima della scadenza del contratto, che nel caso di Griezmann è fissata solo nel 2022. La Fifa è pronta a indagare: il Barcellona, in quanto recidivo (era stato punito nel 2014 per compravendita irregolare di giocatori minorenni), rischierebbe il blocco del mercato per quattro sessioni.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 20:00