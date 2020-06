Il Barcellona vince, Messi segna

Convincente vittoria del Barcellona che si sbarazza del Leganes con un secco 2-0. Il match è stato deciso dal giovane Ansu Fati (42') e dal solito Messi, in gol al 69' su un calcio di rigore che si è procurato lo stesso 10 blaugrana.

Rete importante per la Pulce che raggiunge quota 21 gol in questa Liga (è l'attuale Pichichi). Inoltre, Messi è ora a quota 699 gol complessivi in carriera: 629 con la maglia del Barcellona e 70 con la nazionale argentina.

SPORTAL.IT | 17-06-2020 07:38