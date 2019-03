Il Barcellona vince, ovazione per Messi

Il Barcellona approfitta della sconfitta dell'Atletico Madrid. I blaugrana si impongono, sul campo del Betis, con un secco 4-1. Grande protagonista della vittoria un immenso Messi, autore di una tripletta d'autore.

I fan del Betis hanno applaudito, a lungo, Messi: "Sono molto grato per l'ovazione, non mi era mai successo una cosa simile in carriera. E' stata una vittoria molto importante, dovevamo sfruttare il passo falso dell'Atletico Madrid", le parole della Pulce riportate da Marca.

SPORTAL.IT | 18-03-2019 07:30