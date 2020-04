Il Barcellona vuole 100 milioni per Coutinho

Il futuro di Coutinho è tutto da scrivere. Il brasiliano, attualmente in prestito al Bayern Monaco, è sotto contratto con il Barcellona (fino al giugno del 2023). I blaugrana, per lasciarlo andare, secondo il Mundodeportivo, vorrebbero non meno di 100 milioni di euro.

Diversi club inglesi sarebbero alla finestra, pronti a farsi avanti. In particolare, attenzione a Chalsea, Tottenham, Leicester, Everton e Newcastle. Senza l'offerta adeguata, Countiho resterà un giocatore del Barcellona.

SPORTAL.IT | 30-04-2020 07:57