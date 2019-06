Il Bari a tutta per Antenucci

Mirco Antenucci, che non rientra nei piani della Spal, difficilmente anche nella prossima stagione giocherà nella massima serie. Il Lecce, che sembrava interessato, si è poi orientato su altri profili per il proprio reparto offensivo.

Sull'attaccante molisano, il cui contratto con i ferraresi andrà in scadenza nel giugno del 2020, è forte il pressing del Bari, consapevole che un elemento del suo calibro farebbe la differenza in C. Bisogna però convincere l'ex Torino, classe 1984, a fare un doppio salto di categoria all'indietro.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 27-06-2019 09:40