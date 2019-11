Il Bari punta un altro ex Parma

Lontano dal primo posto della classifica del girone C di Serie C, occupato dalla lanciatissima Reggina, il Bari non sembra volersi già arrendere al fatto di giocarsi la promozione in Serie B attraverso i playoff.

La squadra ha cambiato passo dopo l’arrivo in panchina di Vincenzo Vivarini e la società non lesinerà interventi sul mercato a gennaio nonostante la ricchissima campagna acquisti già effettuata la scorsa estate.

Secondo quanto riportato da 'Tuttobari.com' il club pugliese potrebbe pescare tra gli esuberi sotto contratto con il Napoli, come Gianluca Gaetano e Amato Ciciretti.

Il primo, trequartista classe 2000, era rimasto in azzurro in estate per volontà di Ancelotti, ma sta trovando poco spazio.

L’ex Parma ed Ascoli non è invece mai stato preso in considerazione dal tecnico emiliano, ma sembra voler aspettare proposte dalla Serie B. A Bari Ciciretti potrebbe ritrovare gli ex compagni al Parma Frattali, Di Cesare e Scavone.



SPORTAL.IT | 21-11-2019 23:59