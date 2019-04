Mancano 4 gare al termine della stagione e il Bari vanta 8 punti di margine sulla Turris.

La festa dei 'Galletti', che sembrava essere pronta per il prossimo turno (in casa con il Portici), sarà probabilmente rinviata dopo la caduta sul campo della Nocerina (0-1, gol di Cardone): domenica se la Turris non perde in casa con il Città di Messina agli uomini di Cornacchini non sarà sufficiente piegare i campani per avere la certezza della promozione in C.



