Il basket in Italia spera ancora

I club della serie A di basket si sono riuniti oggi in videoconferenza per analizzare l'evoluzione della situazione. Il presidente della Legabasket Umberto Gandini ha aperto la riunione ricordando anzitutto la comune attenzione al grande sforzo che il Paese, in particolare nelle aree maggiormente colpite dalla emergenza Covid 19, sta affrontando. Al contempo ha confermato la volontà della LBA di guardare avanti lavorando, alla luce delle norme emanate dalle autorità, per una potenziale progressiva ripresa della attività che porti a completare la stagione, entro il 30 giugno prossimo. I club – si legge in una nota – hanno poi ascoltato le relazioni dei gruppi di lavoro che hanno studiato le problematiche conseguenti alla grave situazione di emergenza che stiamo vivendo, in particolare partendo dalla calendarizzazione delle ipotesi per la eventuale ripresa della attività, passando ai rapporti con le associazioni di categoria sino alle proposte relative alla revisione delle norme per l'iscrizione alla prossima stagione e ad auspicati interventi governativi a sostegno della pallacanestro.

Le numerose idee che sono scaturite hanno come obiettivo quello di assicurare, in accordo con il Governo, la Federazione Italiana Pallacanestro, le associazioni di categoria e gli stakeholders interessati, la sostenibilità del movimento di vertice, messo a dura prova dalla attuale situazione, ma al contempo tenendo anche in considerazione l'opportunità di ridefinire insieme le basi da cui ripartire, quando sarà possibile e sicuro.

SPORTAL.IT | 25-03-2020 20:42