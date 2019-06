Il Bayern molla James Rodriguez, Juve e Napoli alla finestra

Piaccia o meno, l’addio alquanto travagliato tra James Rodriguez e il Bayern Monaco potrebbe avere delle ripercussioni sul prossimo calciomercato estivo. Come è ormai noto, la società ha manifestato l’intenzione di non riscattare James Rodriguezdal Real Madrid.

L’ufficialità è arrivata con una nota pubblicata sul sito del club che avrebbe dovuto versare 42 milioni per esercitare il diritto di riscatto.

Arrivato due anni fa in Bundesliga, James Rodriguez non ha mai convinto del tutto e lo stesso giocatore aveva chiarito di non voler proseguire la sua avventura in Baviera.

Karl-Heinz Rummenigge ha voluto ringraziare il colombiano “per i due anni di successi. Con lui abbiamo vinto due volte la Bundesliga e la Coppa di Germania. Inoltre, abbiamo raggiunto le semifinali della Champions la scorsa stagione. In tutti questi successi James ha dato un contributo importante”.

Ma il futuro del calciatore potrebbe essere davvero a Madrid?

James Rodriguez torna adesso al Real, ma il suo futuro è tutto da capire. Sulle sue tracce ci sono anche club italiani, Juventus e Napoli in primis, con Carlo Ancelotti assolutamente ben disposto nei suoi confronti.

VIRGILIO SPORT | 05-06-2019 15:24