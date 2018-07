Il Bayern Monaco fa retromarcia sugli eSports: niente debutto

Poco tempo fa vi avevamo parlato della decisione del Bayern Monaco di investire nel settore degli sport elettronici. Quello che aveva destato sorpresa era la scelta dello sport: la società aveva infatti annunciato di scendere in campo con un team di basket e non di calcio. Anche se l’ipotesi calcistica non era mai stata esclusa, anzi: già due anni fa alcuni club tedeschi, come Wolfsburg e Schalke 04, volevano creare la loro squadra.

Ora, però, il no sembra essere definitivo. Lo riporta il magazine tedesco Bild: resteranno dunque delusi i fan che si aspettavano un debutto eSportivo, perché il Bayern Monaco ha deciso di chiudere le porte agli eSports. Nonostante i 5 milioni di euro di investimenti già pianificati per l’ingaggio di player professionisti per i titoli più famosi (Fortnite, League of Legends, Dota 2, etc) Ulrich Hoeness, il presidente del club campione di Germania, avrebbe votato contro gli sport elettronici.

La creazione del team eSports per basket videogiocato (l’NBA 2K roster del Bayern si chiama “Bayern Ballers”) non ha convinto il presidente del club tedesco a fare lo stesso con la squadra di calcio. Hoeness avrebbe motivato la sua scelta spiegando che ‘il Bayern e i tornei di eSports non hanno abbastanza affinità’. Sarà stata una scelta vincente? O la squadra tedesca si pentirà di non aver puntato su un settore che continua a crescere così rapidamente?

